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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı

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Edirne'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 260 gram esrar, 35 gram eroin, 120 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 260 gram esrar, 35 gram eroin, 120 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Keşan Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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