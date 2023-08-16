Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde trafik denetimi yapıldı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, saat 10.00'da araç trafiğine kapanan Saraçlar Caddesi'nde trafik denetimi yapıldı. Ekipler, araç trafiğine kapandıktan sonra caddede bulunan otomobil ve motosikletleri durdurdu. Sürücü ve araç belgelerinin kontrol edildiği denetimde trafik kurallarına uymayan ve belgeleri eksik 11 sürücüye para cezası uygulandı, 1 araç da trafikten men edildi.