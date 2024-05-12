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Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Edirne'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Polis ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte, sağanak yarın akşam saatlerine kadar devam edecek.

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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