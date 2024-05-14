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Edirne'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Tabanca, Av Tüfeği ve Bıçaklar Ele Geçirildi

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Edirne'de yapılan operasyonda bir evde 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda bıçak bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Edirne'de evinde 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda bıçak bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan, değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonrası Havsa ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı evde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 262 tabanca mermisi, 23 bıçak ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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