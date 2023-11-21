Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde gerçekleştirdikleri asayiş uygulamasında polisin dur ihtarına uymayan bir otomobili kovaladı. Kovalamaca anı, dron ile havadan saniye saniye görüntülendi. Yakalanan araç sürücüsü hakkında işlemler yapıldı.

Edirne'de polisin dur ihtarına uymayan otomobili dron ile kovalama anı

Edirne'de polisin dur ihtarına uymayan otomobili kovalama anı saniye saniye dron ile havadan görüntülendi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin çeşitli noktalarında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Polisin dur ihtarına uymayan araç, uygulama noktasından hızlıca kaçmaya başladı. Uygulama noktasında bulunan motosikletli Yunus timleri aracı yakalamak için hızlıca peşinden gitti. Kaçan araç ile Yunus timlerinin kovalamacası dron ile saniye saniye havadan görüntülendi.

Kovalamaca sonucu yakalanan araç sürücü hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi. - EDİRNE