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Edirne'de PKK, DEAŞ ve FETÖ üyesi 12 zanlı yakalandı

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Edirne'de yapılan operasyonda terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ üyesi 12 zanlı yakalandı. Zanlıların Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ üyesi 12 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 12 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.

Şüphelilerden 2'sinin PKK, 1'inin DEAŞ diğerlerinin de FETÖ üyesi olduğu belirlendi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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