Edirne'de otomobilde 3 suikast silahı ele geçirildi; sürücü tutuklandı

EDİRNE'de, şüpheyle durdurulan otomobilde suikast silahı olarak bilinen, seri numaraları kazınmış 3 tabanca ele geçirildi; gözaltına alınan sürücü A.A., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.A. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada; suikast silahı olarak bilinen, seri numaraları kazınmış, Glock marka 3 tabanca ile 3 şarjör ve 16 mermi ele geçirdi. Sürücü A.A., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.