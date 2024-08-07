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Edirne'de kuraklık nedeniyle su salınacak

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Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte kuraklığın şiddetli şekilde hissedildiği bölgelerden, Meriç Nehri'nin geçtiği İpsala ve Meriç ilçesine nehir üzerinde su tutulumu sağlayan Arşimet Türbinli Hidroelektrik Santrali'nden su salınacağını söyledi.

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, kentte kuraklığın şiddetli şekilde hissedildiği bölgelerden, Meriç Nehri'nin geçtiği İpsala ve Meriç ilçesine nehir üzerinde su tutulumu sağlayan Arşimet Türbinli Hidroelektrik Santrali'nden su salınacağını söyledi. Sezer, "Santralde tutulan 2 milyon 300 bin metreküp suyumuz var. Bu suyun da bir kısmını geçen ay itibariyle bırakma kararı almıştık. Yine sıkıntı yaşarsak da o da bir derde derman olmayacak ama en azından nehir yatağını doldurması açısından tekrar bırakacağız suyu da" dedi.

Edirne'de kış yağışlarının yetersiz kalmasının ardından yaz aylarında da kavurucu sıcakların etkili olması, kuraklığı beraberinde getirdi. Kentte, tarım arazilerinin sulamasında kullanılan Tunca Nehri'nde debi 5 metreküp/saniyeye, Meriç Nehri'nde ise 40 metreküp/saniyeye düştü. Edirne Valiliği, nehirlerin geçtiği bölgelerde, debi düşüklüğü nedeniyle etkilenen çeltik arazilerinin kuraklıktan etkilenmemesi için dönüşümlü sulama uygulamasına geçti. Bazı tarlalarda ise yeni su kuyuları açıldı.

'YAPABİLECEĞİMİZ NE VARSA ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Genel Meclisi'nin ağustos ayı toplantısına katılarak, nehirlerdeki kuraklığa karşı alınan tedbirleri anlattı. Tunca Nehri'ndeki debi düşüklüğü nedeniyle 1 aydır ciddi sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Sezer, buradan etkilenen çeltik ekili bölgeler için dönüşümlü sulamaya geçtiklerini anlattı. Vali Sezer, "Özellikle Tunca Nehri'nde ciddi şekilde bir aydır sıkıntı yaşıyoruz ve bir aydır bir dönüşümlü olarak sulama yani bir tarafı kesip aşağı tarafa su indirmeye çalışıyoruz ama suyun debisi üç metreküplere kadar inmiş durumda. Şu anda zannediyorum 5 metreküp. Dolayısıyla yapabileceğimiz ne varsa onu ortaya koymaya çalışıyoruz. Birincisi dönüşümlü olarak sulama yaptırıyoruz. İkincisi de buradaki su çıkabilen alanların tamamından su kuyusu vurduruyoruz ve bunun maliyetini de biz valilik olarak karşılıyoruz. Yani ne kadar yapabilirsek" diye konuştu.

'BÖLGEDE 11 SU KUYUSU AÇTIK'

Bölgede şu ana kadar 11 su kuyusu açıldığını belirten Sezer, "Şu ana kadar 11 kuyu açıldı ve buradan da yine açık çek verdik bütün üreticilerimize; 'Kimin tarlasından su kuyusu çıkıyorsa su kuyusu vursunlar biz destekleyeceğiz' diye. DSİ ve İl Özel İdaresi'yle beraber teknik manada Tarım Müdürlüğümüz çalışıyorlar, çiftçilerimizle beraber. Bu su kuyuları bizim yaramıza merhem olur mu? Olmaz, ama destek olur. Ne kadar kurtarabilirsek, ne kadar takviye edebilirsek o kadar iyi. Umuyorum yağmurlar gelir. Çünkü Bulgaristan tarafında da ciddi kuraklık olduğu için oradan da çok destek alamıyoruz. Onlarda da aynı sıkıntı var. Umarım yağmurlar gelir ama bu süreci de çiftçilerimizin ürün kaybı olmadan, çeltik tarlalarımızı kurutmadan bu ağustos ayını tamamlamayı umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'MERİÇ'TE DE DÖNÜŞÜMLÜ SULAMAYA GEÇTİK'

Meriç Nehri'nin geçtiği İpsala ve Meriç ilçeleri gibi sınır bölgelerinde de ciddi su sıkıntısı yaşandığına dikkat çeken Vali Sezer, " Meriç Nehri'nde de bu geçen ay sonu itibariyle ciddi sıkıntı yaşadık. Orada da özellikle İpsala tarafında su seviyesi çok düştü. Orada da İpsala'ya gidip yerinde incelemeler yaptık. Farklı kaynaklar vardı, bu kaynakları yönlendirdik. Bizim özellikle çektik sulama alanlarından gelen suyun tekrar kazanılmasıyla ilgili iş makineleriyle çalışmalar yaparak bunları yönlendirdik. Orada özellikle de deniz tarafından gelecek tuzlu suyun çeltik tarlalarını yine kurutmamasıyla ilgili de orada bir çalışma yaptık. Burada da bu hafta itibariyle Meriç tarafında yine dönüşümlü sulamaya geçtik ve burayı da bu ay sonuna kadar inşallah böyle idare ettireceğiz" dedi.

'SIKINTIYA GİRERSEK SANTRALDEN DE SU BIRAKACAĞIZ'

Vali Sezer gerektiği takdirde, Meriç Nehri üzerinde su tutulumu sağlayan Arşimet Türbinli Hidroelektrik Santrali'nden de bölgeye su salacaklarını söyleyerek, "Özellikle santralde tutulan 2 milyon 300 bin metreküp suyumuz var. Bu suyun da bir kısmını geçen ay itibariyle bırakma kararı almıştık. Yine sıkıntı yaşarsak da o da bir derde derman olmayacak ama en azından nehir yatağını doldurması açısından belki suyun son noktaya kolay ulaşması açısından bir şey. Yoksa çok az bir su. Onu da eğer sıkıntıya girersek tekrar bırakacağız suyu da. Ağustos ayını da tamamlayıp inşallah çiftçilerimizin mahsullerini kurutmadan bu sezonu da bitirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hidroelektrik Santrali Meriç Nehri Yunus Sezer İpsala Edirne Meriç Tarım Çevre Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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