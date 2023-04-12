Edirne'de kalker ocağı kapasite artışı isteği mahkemeye taşındı

EDİRNE'nin Vaysal köyünde faaliyet gösteren kalker ocağı işletmesinin kapasite artışı isteği ve buna bağlı verilen ÇED olumlu raporuna karşı, köylülerin açtığı dava karara kaldı.

Merkeze bağlı Vaysal köyünde faaliyet gösteren kalker ocağı işletmesi, kapasite artışı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurdu. İl Müdürlüğü söz konusu artış için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu olumlu yönde açıkladı. Raporun onaylamasının ardından köylüler, ocağın ve bağlı olduğu kırma-eleme tesisinin kapasite artışı ile ÇED olumlu raporunun iptaline yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na karşı geçen yıl ağustos ayında Edirne İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma ve ÇED raporunun iptaline yönelik dava açtı. Dava sürecinde konuyla ilgili görevlendirilen bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, projenin ve ÇED olumlu raporunun bilime aykırı olduğu belirtildi.

Edirne Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak ise köylülerin yanında olduklarını belirtti. Çolak, "ÇED raporlarında genellikle karşılaştığımız sorun şudur ki; yapılan değerlendirmeler ne yazık ki kümülatif ÇED değerlendirmesi şeklinde yapılmıyor. Zaten şu anda oradaki taş ocakları nedeniyle bir çevre sorunu yaşıyoruz. Edirne kentlileri olarak ormanla buluştuğumuz, nefes aldığımız bir bölge burası. Buraya defalarca doğa yürüyüşleri yaptık. Çocuklarımızla, ailelerimizle ormanda buluştuk. Orada çıkarılan malzeme, taş tozunun özellikle çevreye yayılmasıyla ağaçların bile bembeyaz örtüyle kaplandığını görüyoruz. Şu anda doğa yürüyüşü yapmak için tercih edilemeyen bir noktaya gelmiş durumda Vaysal civarı. Halihazırda burada çevre sorunları varken, kapasite artışının yapılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.