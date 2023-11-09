Edirne'de Kaçak Elektronik Eşya Operasyonu

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda çok sayıda kaçak elektronik eşya ele geçirildi. Operasyonda 73 dizüstü bilgisayar, televizyon, ses sistemi kolonları ve diğer çeşitli malzemeler bulundu.

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda çok sayıda kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Ekipler çeşitli adreslerde yaptığı aramalarda, 73 dizüstü bilgisayar, adaptör ve çantası, televizyon, 6 ses sistemi kolonu, 2 amfi, 2 fitness takımı, 3 kol saati, 3 masaj aleti, oyun koltuğu, snovboard takımı, 4 elmas uçlu daire testere ile 14 kalem çeşitli gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.