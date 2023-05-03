Edirne'de husumeti bulunan kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
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Edirne'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.
Edirne'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri tarafından "kasten adam yaralama" suçundan gözaltına alınan S.C.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheli savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Şüpheli S.C.E, dün sanayi sitesinde oto elektrikçide çalışan Ö.E'yi çıkan kavgada silahla bacağından vurmuş, olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel