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Edirne'de FETÖ üyeleri de dahil 7 şüpheli yakalandı

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Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü FETÖ üyesi, 3'ü ise 'kasten öldürme' suçundan aranıyordu. Ayrıca, yurt dışına kaçmalarına aracılık ettikleri tespit edilen 3 Irak uyruklu şüpheli de gözaltına alındı.

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Yunanistan sınırındaki merkeze bağlı Bosnaköy köyünde 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 3'ünün FETÖ üyesi olduğu, 3'ünün de "kasten öldürme" suçundan arandığı belirlendi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan şüphelilerin yurt dışına kaçmasına aracılık ettikleri tespit edilen Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "insan kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan Edirne Irak Göçmen Kaçakçılığı Güvenlik Suç Politika Güncel Haberler

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