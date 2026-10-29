Edirne'de Cumhuriyet Bayramı hava muhalefeti nedeniyle spor salonunda kutlandı

TRAKYA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hava muhalefeti nedeniyle kapalı spor salonlarında gerçekleştirildi.

Edirne'deki törenler, Edirne Valisi Yunus Sezer'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Buradaki programın ardından kutlamalar, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam etti. Tören, Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın, programa katılan öğrenci, askeri ekipler ve halkı selamlamasıyla devam etti. Vali Sezer, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını belirterek, "Elbette bugün şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin her şehrinde Cumhuriyet Bayramımız coşkuyla kutlanıyor. Ancak inanıyorum ki serhat şehrimiz Edirne'mizde Cumhuriyet Bayramı'mız bizim hissiyatımız farklı. Çünkü biz serhat şehriyiz. Bizim ecdadımız bir asır önce işte bu şehirdeki sınırı çizmek için savaştı. Ay yıldızlı bayrağı o sınıra dikmek için; 'Bu sınır bizim' diyebilmek için savaştı. Yüz yıl önce geçmek istedikleri çizgi işte burasıdır. Mimar Sinan'ın çizdiği kadim başkent burada. Rumeli burada, Trakya burada. 'Yaşasın Cumhuriyet' diye haykırdığımız Selimiye'den ezan sesi duyduğumuzda yüz yıl önce bizi esir etmek için gelmiş olanların duyacağı ay yıldızlı bayrağımız dalgalandığında görecekleri mesafedeyiz. Onun için bizim hissiyatımız, Cumhuriyete bağlılığımız ve heyecanımız başka, Edirne'mizin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları daha anlamlı, daha başka" dedi.

Vali Sezer'in konuşmasının ardından halk oyunları gösterileri sergilendi. Tören, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında açılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

KEŞAN'DA KUTLAMALAR

Edirne'nin Keşan ilçesindeki kutlama programı olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa; Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri halkın bayramını kutladı. Etkinlikte, öğrencilerden oluşan koro Cumhuriyet şarkıları seslendirdi. Programda halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Program, öğrencilerin salonda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açmasıyla sona erdi.

TEKİRDAĞ'DA CUMHURİYETİN İLANI CANLANDIRILDI

Tekirdağ'da hava muhalefeti nedeniyle Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlamalara Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, İlhami Özcan Aygun, Cem Avşar, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlama programında öğrenciler tarafından Cumhuriyet'in ilanını konu alan gösteri sahnelendi. İlgiyle izlenen program, öğrencilerin gerçekleştirdiği geçit töreniyle sona erdi.

Programda konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti. Cumhuriyet'in, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği destansı mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından ilan edildiğini ifade eden Soytürk, Kurtuluş Savaşı boyunca milletin tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlığından taviz vermediğini vurguladı. Cumhuriyet'in 29 Ekim 1923'te 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle ilan edildiğini hatırlatan Soytürk, bunun Türk milletinin iradesine ve geleceğine sahip çıkmasının en önemli göstergelerinden biri olduğunu kaydetti. Cumhuriyet'in birlik ve bütünlüğün, bağımsızlık ve hürriyetten vazgeçilmeyeceğinin somut kanıtı olduğunu belirten Soytürk, "Cumhuriyet, milletimizin çağdaş dünyada hak ettiği yeri alma kararlılığının göstergesidir. Şüphesiz Cumhuriyet, aziz milletimizin var olma azminin, hürriyet ve istiklal mefkuresinin, çağdaşlaşma iradesinin en güçlü ifadesidir. Cumhuriyet, aynı zamanda Türk milletinin karakteriyle, ruhuyla, asalet ve onuruyla özdeşleşmiş yüce bir değerdir" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kapalı spor salonunda düzenlenen kutlamalara Kaymakam Niyazi Erten, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Erten, yaptığı konuşmanın ardından öğrenciler tarafından Cumhuriyet ilanı koreografisi gerçekleştirildi. Halk oyunları gösterilerinin ardından tören sona erdi.

Kırklareli'de hava muhalefeti nedeniyle Atatürk Spor Salonu'nda yapılan kutlamalara Vali Uğur Turan, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ile vatandaşlar katıldı. Vali Turan yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim şekli değil, milletimizin kendi geleceğini kendi iradesiyle tayin etmesinin adıdır. Bağımsızlığımızın, milli egemenliğimizin ve birlik ruhumuzun teminatıdır. Bizlere düşen sorumluluk ise ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği bu kutlu mirası korumak, güçlendirmek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacak iradeyi nesilden nesle taşımaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı