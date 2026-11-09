Edirne'de buğday ekimi yoğun yağışlar nedeniyle bir hafta gecikti

EDİRNE'de, değişen iklim koşullarının beraberinde getirdiği kuraklık nedeniyle son 2 yıldır buğday ekimini kasım ayına erteleyen üretici, bu yıl yoğun yağışlardan dolayı ekim mesaisini erteledi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "İdeal ekim dönemi artık ekim ayı sonu, kasımın ilk haftası diyebileceğimiz bir sürece geldi. Bu yağış en fazla bizi bir hafta geri attı diyebiliriz. Üreticimiz zaten bundan sonraki süreçte toprak hazırlığını yapıp buğdayını bir an önce ekecektir" dedi.

Edirne'de, iklim değişikliyle birlikte son yıllarda yaşanan sıcak hava, üreticinin buğdayını kuru toprağa ekmesine neden oldu. Özellikle yaz aylarının aşırı sıcak geçmesinden dolayı oluşan kuraklık nedeniyle ekim dönemi kasım ayına sarkan üreticinin, geçtiğimiz kış ve yaz aylarındaki mevsim yağışlarıyla yüzü güldü. Kent, bu yıl ekim ayında yoğun yağış alırken, özellikle 23 Ekim günü başlayan sağanak tüm hafta boyunca etkili oldu. Yağışlarla birlikte, buğday ekimine hazırlanan üretici bu yılki ekim mesaisini kasım ayına ertelemek zorunda kaldı.

'İDEAL EKİM DÖNEMİ ARTIK EKİM SONU, KASIM BAŞINA GELDİ'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bu yıl kentte güzel yağışlar aldıklarını belirterek, "Bu yıl bu ekim ayı içerisinde güzel yağışlar aldık. Ekim ayının sonuna kadar, kasım ayının ilk haftası da dahil olmak üzere yağış aldık. Şu an iki gündür yağışlar kesildi. Hava biraz rüzgarlı, biraz da güneşli. Bu vesile ile bugün bakıyorum çiftçilerimiz yavaş yavaş buğday ekiliş hazırlıklarına başlıyor. Tabii ki şu an baktığımızda, 'süreç geç mi kaldı?' gibi sorular geliyor. Bununla ilgili zaten iklim değişikliklerinden dolayı son yıllarda ekim ayının sonu, ya da kasım ayının ilk haftası, ya da ilk haftasından sonra ekilmeye başlamıştı birkaç yıldır. Bu iklim değişikliğiyle alakalı. Erken ekilen buğdaylarda birtakım hastalıklar görüldü geçtiğimiz yıllarda. O yüzden de ideal ekim dönemi artık ekim sonu, kasımın ilk haftası diyebileceğimiz bir sürece geldi" dedi.

'GÜZEL TOPRAK TAVI OLUŞTU'

Yağışların, çiftçinin toprağını uygun kıvama getirdiğini belirten Arabacı, "Şu an yağışlar olmasaydı zaten yerlerimizi güzel hazırlayamayacaktık. Bu yağışlarla beraber toprak hazırlığı açısından da güzel bir toprak tavı oldu. İnşallah bu süreçte de üreticilerimiz yerlerini rahatlıkla sürebilecek, hazırlığını yapabilecek ve ekimini yapabilecek. Bundan sonraki süreçte inşallah ekimimizi yapar, buğdaylarımızın çıkışı güzel olur. Bundan sonraki süreçte de belli aralıklarla yağışlar gelir. Bu ekim ayı güzel geçti. Hazırlığımızı rahat yapabileceğiz. Bundan sonraki süreçte de devam ederse önümüzdeki süreçte güzel bir verim ve güzel bir fiyat politikası olur diye umuyoruz" diye konuştu.

'YAĞIŞLAR ÇİFTÇİYİ 1 HAFTA GERİ ATTI'

Yağışın çiftçiyi bir hafta geri attığını dile getiren Arabacı, "Buğday ekiminde, iklim değişikliğinden dolayı aslında çok geç kalınmış değil. Hani az önce de bahsettiğimiz gibi iklim değişikliğiyle beraber ekiliş dönemleri ekim sonu ya da kasımın ilk haftası gibi ekilmeye başlamıştı zaten son yıl o yüzden şu an çok geç kalındı diyemeyiz. Şu an tam ekim dönemleri diyebiliriz. Yani bu yağış en fazla bizi bir hafta geri attı diyebiliriz. Ama ekim döneminde çok geç kalındı diye bir tablo yok. İnşallah üreticimiz zaten bundan sonraki süreçte toprak hazırlığını yapıp buğdayını bir an önce ekecektir. İnşallah emeğinin karşılığını alacağı bir yıl bir yıl olur diye umuyorum" dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DESTEK VERİLİR DİYE UMUYORUZ'

Arabacı, geçtiğimiz yılki yağışlarla güzel verim almalarına rağmen, üreticinin para kazanamadığını söyledi. Arabacı, "Biliyorsunuz ki bu geçtiğimiz 2026 yılı içerisinde iki yıl kuraklığın ardından 2026 yılında güzel yağışlardan dolayı güzel verim aldık. Ama verim almamıza rağmen maalesef ki üreticimiz çok para kazanamadı. Maliyetlerimiz normalinin biraz fazla üzerinde artış sağladı. Bundan dolayı da verim güzel olmasına sevinirken yine para kazanamaz halde sürdürmeye çalışıyoruz çiftçiliği. Bu da üreticilerimizi zorluyor. Burada tabii biz hep bakanlığımıza da taleplerimizi ilettik. Bu konuyla ilgili 2026 yılı içerisinde buğday fiyatlarının artan maliyetler karşısında çok yeterli olmadığını dile getirdik. Ama maalesef ki fiyat artışıyla alakalı bir gelişme olmadı. Tabii ki bu süreçten sonra da 2026'yla alakalı inşallah bakanlığımız ilgili bir destekle üreticilerimizin sürdürülebilirliği açısından ek bir destek verir diye umuyoruz. 2027 yılı içerisinde şu an için toprak hazırlığı açısından güzel bir tav oluştu. Bakanlığımızdan bununla ilgili üreticilerimizin beklentileri var" ifadelerini kullandı.

Kış yağışlarıyla birlikte yeraltı sularının da yeterli seviyeye ulaşmasını beklediklerini söyleyen Arabacı, "İnşallah bu 2027 yılı sezonu içerisinde de öncelikle şu kış döneminde güzel yağışlar alırız. Toprak taban suyu yeterli seviyeye ulaşır. Hem ürünün gelişimi hem nehir debilerimizin ve baraj seviyelerimizin yükselmesiyle alakalı güzel seyreder diye umuyoruz. Tabii şu an varsayım üzerine konuşuyoruz ama önümüzdeki günlerde inşallah yağışlar olursa istenilen seviye de olursa bir sıkıntı olmadan yine 2027 yılını da geçiririz diye umuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı