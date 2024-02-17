Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü. Ekipler, Lalapaşa ilçesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, Lalapaşa ilçesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.