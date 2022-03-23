EDA NUR ÖĞRETMEN İLE İMAM EŞİNİN ÖLÜMÜNDE SÜRÜCÜYE 5 YIL HAPSE TEPKİ

ÜNYE, ORDU (DHA) - SAMSUN'da 3 ay önce 1,5 yıllık öğretmen Eda Nur (25) ve imam eşi Mahmut Akbulut'un (30) otomobillerine arkadan çarparak ölümlerine neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan sürücü Yunus Emre Çökel (23), 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara tepki gösteren Eda Nur'un annesi Bahar Esenli, 'İki insanın canına 5 sene çok az. Elini vicdanına koyarak karar verilmesini istiyorum. Bizim içimiz yanıyor' dedi.

Kaza, 14 Aralık 2021 tarihinde Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ünye'den Samsun'a giden Yunus Emre Çökel, otomobil ile önünde seyir halinde olan Mahmut Akbulut yönetimindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil de refüjdeki ağaca çarptı. Sürücü Akbulut ile yanındaki öğretmen eşi Eda Nur Akbulut otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Akbulut çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden 1,5 yıllık sözleşmeli öğretmen Eda Nur Akbulut, Ünye ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde, eşi Mahmut Akbulut da Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Saluca köyünde topağa verildi. Çiftin, tüp bebek tedavisi için Samsun'a gittikleri öğrenildi. Kazaya karışan otomobilin teslim olan sürücüsü Yunus Emre Çökel (22) ise tutuklandı.

SÜRÜCÜYE 5 YIL HAPİS

Akbulut çiftinin otomobiline arkadan çarpan araç sürücüsü Yunus Emre Çökel, hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu sanık, yargılandığı davada, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'İKİ İNSANIN CANINA 5 SENE ÇOK AZ'

Kazada hayatını kaybeden genç öğretmenin Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ailesi karara tepki gösterdi. Cezayı az bulan anne Bahar Eserli, 'Samsun'a gitmelerinin nedeni iki defa bebek düşürmüşlerdi. Neden düşük olduğunu araştırmak için doktora gidiyordu. Yolda böyle bir kaza yaşıyorlar. Ben vuran kişiye çok kızıyorum. Bekle bir bak bakalım, kazanın ardından hemen çekip gitmiş. Arabasından bile inmeden yoluna devam etmiş. Ben verilen cezayı çok az buluyorum. Hiç vermese ondan iyiydi. İki insanın canına 5 sene çok az. Elini vicdanına koyarak karar verilmesini istiyorum. Bizim içimiz yanıyor. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Ben bu davanın sonuna kadar arkasındayım ve cezasını çekmesini istiyorum' diye konuştu.

'BEN ONUN BOŞ ODASINA GÜNAYDIN DEDİM'

Bir üst mahkemeye itiraz ettiklerini de kaydeden anne Bahar Esenli, 'Ben çocuğumu 25 yaşında toprağa verdim. 4 sene üniversite yolu bekledim, 4 sene ben onun boş odasına 'günaydın' dedim. Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Evlat acısı çok zor. Düşmanıma bile yaşatmasın. Benim tek dayanağım kızım ve oğlumdu. Şimdi bir tek oğlum kaldı. Biz bu kararın ardından bir üst mahkemeye itiraz ettik. Daha evleneli 15 ay olmuştu. Çocuğumu geri getirecek değil ama cezasını çeksin. Bir başkasına daha sebep olmasın? dedi.