Düzce Üniversitesi Avrupa Üniversiteler Birliği'ne tam üye oldu

Avrupa Üniversiteler Birliğinde (EUA) ortak üye statüsünde bulunan Düzce Üniversitesi (DÜ) tam üyeliğe kabul edildi.

DÜ'den yapılan açıklamada, Swansea'deki EUA toplantısında alınan kararla tam üyeliğin gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin yükseköğretim, araştırma ve inovasyon konularında etkili ve önemli kuruluşu olan EUA'da Türkiye'den 41 üniversitenin tam üyelik statüsünde yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, üniversitenin küresel anlamda yaptığı çalışmaların karşılığını almaya başladığını, EUA'ya tam üyelikle önemli prestij kazanıp uluslararasılaşma vizyonuna değer kattığını ifade etti.