Asker heykelinin kaybolan mızrağının bulunması için çalışma başlatıldı Güncel Haberler Düzce'de bir parkta bulunan Selçuklu dönemini temsil eden 3 asker heykelinden birinin elindeki mızrağın kaybolması üzerine çalışma başlatıldı. Düzce'de bir parkta bulunan Selçuklu dönemini temsil eden 3 asker heykelinden birinin elindeki mızrağın kaybolması üzerine çalışma başlatıldı. Kültür Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda su kemeri üzerindeki 3 asker heykelinden birinin elindeki mızrağın olmadığını fark eden çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaybolan mızrağı bulmak için çevrede arama yaptı. Ekipler, mızrağın başka yere konulmuş olabileceği veya çalınmış olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Cem Ali Kuş Selçuklu Düzce Güncel Haberler

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