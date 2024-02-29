Düzce'deki Kütüphaneler Ramazanda Sahura Kadar Açık Olacak

Düzce'de bulunan iki kütüphanenin ramazanda sahura kadar açık olacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, haftanın 7 günü 08.00-00.00 saatlerinde hizmet veren Millet ve Sabiha Ulusoy kütüphanelerinde öğrencilerin talebi üzerine ramazanda düzenleme yapılacağı belirtildi.

Ramazan süresince sahura kadar açık olacak kütüphanelerde, öğrencilere sahur vakti çorba ikramı yapılacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Öğrencilerimiz tarafından büyük rağbet gören kütüphaneler, yine öğrencilerin talebi üzerine ramazan boyunca sahura kadar açık olacak. Öğrencilere sahur öncesi bedelsiz olarak sıcak çorba ikramı yapılacak." ifadelerini kullandı.