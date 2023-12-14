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Düzce'de tomruk yüklü traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, tomruk yüklü traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kazada otomobilin içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Traktör sürücüsü ise jandarma karakoluna götürüldü.

Düzce'de tomruk yüklü traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Mehmet Sağlam yönetimindeki 81 ACL 981 plakalı otomobil, Çilimli ilçesine bağlı Aynalı köyü mevkisinde Ali Çengel yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen tomruk yüklü traktörle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle traktörün römorkunun altına giren otomobilin içerisinde sıkışan Sağlam, ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Sağlam, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlam'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Traktör sürücüsü Çengel, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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