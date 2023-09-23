Düzce'de Otomobil Çarpışması: 12 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 12 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve trafik akışı normale döndü.
Düzce'de 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
D-655 kara yolunun Şifalısu mevkisindeki kavşaktan dönmeye çalışan Muzaffer P. idaresindeki 67 DA 283 plakalı otomobil ile Akçakoca'dan Düzce istikametine seyreden Eda Ç. yönetimindeki 81 KD 040 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 81 KD 040 plakalı otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.Ç. (12) Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.