Düzce'de Otomobil Çarpışması: 12 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 12 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve trafik akışı normale döndü.