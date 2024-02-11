Düzce'de Hava Sıcaklıkları Düşüş Gösterdi

Düzce merkez ve sahil şeridinde mevsim normalinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kentin yüksek kesiminde sıfırın altına düştü.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü ilin Karadeniz'e kıyısı Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonu tatilinde ilçede vakit geçirmek isteyenler, sahil şeridinde, yürüyüş yolları, çay bahçeleri ve kafelerde vakit geçirdi.

İlin yüksek kesimlerinde ise soğuk hava etkisini sürdürdü. Kaynaşlı ilçesine 38 kilometre uzaklıktaki 1280 metre rakımlı Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Gölet çevresindeki sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçları ile soğuk hava dolayısıyla erimeyen karlar kartpostallık manzara oluşturdu.