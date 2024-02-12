Düzce'de devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Durmuş Ç. yönetimindeki tarım aracı Yedigöller Grup Yolu Hebeler Küme Evleri mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, vatandaşlar tarafından özel araçla Yığılca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma ve polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Durmuş Ç. yönetimindeki tarım aracı, Yedigöller Grup Yolu Hebeler Küme Evleri mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar, yaralı sürücüyü özel araçla Yığılca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Jandarma ve polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.