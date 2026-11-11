Duran Antalya'daki COP31 panelinde iklim diplomasisinin önemini vurguladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "İklim diplomasisi, dış politikanın vazgeçilmez bir parçası ve aynı zamanda küresel adalet meselesi haline gelmiştir. Dünyanın ihtiyacı salt daha fazla vaat değil, bu vaatleri yerine getirecek siyasi iradedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Forward Thinking iş birliğinde, COP31 kapsamında Antalya'da ' Enerji, Tarım ve İklim Politikalarına Bütüncül Yaklaşım: Uluslararası İş Birliğiyle Dayanıklılığın Artırılması' başlıklı panel düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, panelde yaptığı konuşmada enerji, tarım ve iklim değişikliği arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, bu alanlarda bütüncül politikalar geliştirilmesinin önemini vurguladı.

'ENERJİ PAHALILAŞTIĞINDA GIDA DA PAHALILAŞIR'

Dünya nüfusunun her geçen gün arttığını vurgulayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Geçtiğimiz yüzyılın büyük bölümünde, insanlığın en büyük hedefi daha fazla üretmek, daha hızlı büyümek ve daha yüksek refah seviyelerine ulaşmak oldu. Bugün dünya nüfusu 8 milyarı aşmış durumda. Tahminler, bu sayının yüzyılın ikinci yarısında da artmaya devam ederek nihayetinde 10 milyarı aşacağını göstermektedir. Bugün dünya nüfusunun büyük çoğunluğu kentsel alanlarda yaşamaktadır ve sanayileşme, insanların çalışma biçimini şekillendirmeye devam etmektedir. Enerji, kuşkusuz, gıda üretiminin her aşamasında gereklidir. Tarım; sulamadan hasada, işlemeden depolama ve taşımaya kadar güvenilir bir enerji arzına bağımlıdır. Enerji pahalılaştığında gıda da pahalılaşır" dedi.

Bütüncül bir yaklaşım içerisinde olunması gerektiğini belirten Duran, "Suyumuzu korumalı, toprağımızın verimliliğini muhafaza etmeli ve aynı anda 'üretim ve tüketim' biçimlerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz. Sürdürülemez bir tüketim modeli üzerine sürdürülebilir bir gelecek inşa edemeyiz" diye konuştu.

'İKLİM DİPLOMASİSİ KÜRESEL ADALET MESELESİ HALİNE GELMİŞTİR'

İklim değişikliğinin uluslararası ilişkiler üzerindeki etkilerine de dikkati çeken Duran, "İklim diplomasisine büyük önem atfediyorum. İklim diplomasisi, dış politikanın vazgeçilmez bir parçası ve aynı zamanda küresel adalet meselesi haline gelmiştir. Ülkelerin iklim değişikliğine farklı oranlarda katkıda bulunduğunu biliyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanına, teknolojiye ve kendi kapasitelerini geliştirecek araçlara erişime ihtiyacı vardır. İklim eyleminin ülkeler arasındaki mevcut eşitsizlikleri derinleştirmemesini sağlamalıyız. Ülkelerin ulusal önceliklerine ve farklı kapasitelerine saygı gösteren adil uluslararası müzakerelere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

'İNSAN HAYATININ VE ÇEVRENİN TAHRİP EDİLMESİNE KAYITSIZ KALAMAYIZ'

Ara buluculuğun ve barışçıl çözümlerin teşvik edildiğinin altını çizen İletişim Başkanı Duran, şöyle konuştu:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha adil bir uluslararası sistemi kararlılıkla savunmaktadır. Küresel sorunlara yönelik diyaloğu, ara buluculuğu ve barışçıl çözümleri teşvik ediyoruz. Aynı anlayışı iklim diplomasisine de taşıyoruz. Barış ile çevre güvenliğinin yakından bağlantılı olduğunu da hatırlamalıyız. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yol açtığı yıkım, bu gerçeğin acı bir hatırlatıcısıdır. Büyük insani acıların yanı sıra, altyapının ve doğal kaynakların tahrip edilmesi de ciddi çevresel sonuçlara yol açmaktadır. İnsan hayatının ve çevrenin tahrip edilmesine kayıtsız kalırken sürdürülebilir bir dünyadan söz edemeyiz"

'2053 YILINA KADAR NET SIFIR EMİSYON HEDEFİNE ULAŞMAYI AMAÇLIYORUZ'

"Biz insan hayatını kutsal kabul ederiz" diyen Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğayı kutsal bir emanet olarak görürüz. İsraftan kaçınmayı ahlaki ve dini bir sorumluluk olarak değerlendiririz. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), kıyamet kopmak üzere olsa dahi elimizdeki fidanı dikmemizi öğütlemiştir. Bu anlayış, Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma vizyonuna yön vermektedir. Ülkemiz, Paris Anlaşması'nı 2021 yılında onaylamıştır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. İlk İklim Kanunumuz geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmiştir"

'TOPLUMUN DOĞRU BİLGİYE ERİŞİMİNİ KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Bilgi kirliliğine dikkat çeken Burhanettin Duran, "Yıllar süren bilimsel araştırmalar, bir dakikadan kısa süren yanıltıcı bir videoyla itibarsızlaştırılabilmektedir. Karmaşık politika kararları, toplum tarafından henüz anlaşılmadan dezenformasyon kampanyalarının hedefi haline gelebilmektedir. İletişim Başkanlığı olarak toplumun doğru bilgiye erişimini korumak için çalışıyoruz. İklim meselelerinde medya ve dijital okuryazarlığı güçlendirmek amacıyla medya kuruluşları, akademi ve sivil toplumla iş birliği yapıyoruz. Antalya'da görüşmelerimizi sürdürürken, başarımızın asıl ölçütünün COP31 sonrasında neler başardığımız olacağını unutmamalıyız. Dünyanın ihtiyacı salt daha fazla vaat değil, bu vaatleri yerine getirecek siyasi iradedir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı