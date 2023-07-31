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Düğün salonu karıştı: Müzik kavgasında yumruk ve sandalyeler havada uçuştu

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde müzik seçimi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada düğün salonu karıştı. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Düğün salonu karıştı: Müzik kavgasında yumruk ve sandalyeler havada uçuştu

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde müzik seçimi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada düğün salonu karıştı. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda çıktı. İddiaya göre, müzik seçimi sebebi ile taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında taraflar birbirlerine girdi. Yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Kazın - Güncel

Sakarya Hendek Güncel Haberler

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