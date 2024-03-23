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Dublin'de Filistin'e Destek Gösterisi

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İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

İrlanda Filistin Dayanışma Derneğince, Dublin'deki "Garden of Remembrance" Parkı'nda düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler daha sonra St. Stephen's Green Parkı'na yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden göstericiler, " Gazze'deki soykırımı durdurun", "Ateşkes şimdi" ve "Filistin'e özgürlük" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Göstericiler arasında bulunan Soykırıma Karşı Anneler Derneği üyesi Niall Greenan ve eski İrlandalı ragbi oyuncusu Tony Ward, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Greenan, İrlanda hükümetinin, vatandaşların Gazze konusunda ne düşündüğünü bilmesinin büyük önem taşıdığını ifade ederek "İrlanda halkının yüzde 71'i ateşkes ve yaşananların son bulmasını ve İrlanda'nın İsrail'i desteklememesini istiyor. Bu yüzden sokaklara çıkmalı ve bunun bilinmesini mümkün kılmalıyız." dedi.

Gazze'de ateşkesin gerekli olduğunu düşündüğünün altını çizen Greenan, insanların aç bırakıldığını, öldürüldüğünü ve bombalandığını ve Batılı hükümetlerin bunu finanse etmeyi sonlandırması gerektiğini söyledi.

Greenan, "Hemen ateşkes yapılmalı. Ellerimizi havaya kaldırıp biz vatandaşların böyle düşündüğünü söylemeye devam etmeliyiz ki hükümet bizi dinlesin. Bunun başka bir yolu yok." diye konuştu.

Ward ise babasının Yahudi olduğunu belirterek Gazze'de yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Gazze'de nasıl hala ateşkes ilan edilmediğini anlamanın zor olduğunu belirten Ward, Filistin'de yaşananların akıl ötesi şeyler olduğunu kaydetti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri, St. Stephen's Green Parkı'nda yapılan konuşmalar ve Filistin için söylenen şarkılarla son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Dublin Gazze Politika Dünya Güncel Haberler

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