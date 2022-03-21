Down sendromuna farkındalık için okul bahçesinde rengarenk çoraplarla yürüdüler - Haberler

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Down sendromuna farkındalık için okul bahçesinde rengarenk çoraplarla yürüdüler

AA - Hakan Firik - Güncel
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Down sendromuna farkındalık için okul bahçesinde rengarenk çoraplarla yürüdüler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir okulun öğrencileri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında rengarenk çoraplarıyla farkındalık çalışması yaptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir okulun öğrencileri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında rengarenk çoraplarıyla farkındalık çalışması yaptı.

Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, her birinde gökkuşağı renkleri bulunan çoraplar giyerek ayakkabıları olmadan bahçede yürüdü.

Etkinlik sorumlusu Çilem Adıgüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, down sendromunun bir rahatsızlık, hastalık olmadığını, genetik bir rahatsızlıktan kaynaklandığını çocuklarla paylaştıklarını söyledi.

Down sendromlu çocukların birçok şeyi başarabildiğini, akranlarından hiçbir farklarının bulunmadığını hatta fazlalıklarının olduğunu öğrencilere anlatmaya çalıştıklarını belirten Adıgüzel, "İnşallah faydalı ve güzel bir etkinlik olmuştur." dedi.

8. sınıf öğrencisi Kadir Enes Tekinkoz ise down sendromlularla ilgili bilgiler edindiklerini anlatarak, "Onlarda bir fazla kromozom olduğunu fakat bunun bir engel olmadığını, tek engelin akıllarda, ön yargılarda olduğunu öğrendik. Tek kromozom hiçbir şeyi fark ettirmez." diye konuştu.

Öğrencilerden Tuğçe Gülecen de renkli çoraplar giyerek farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Down sendromuna farkındalık için okul bahçesinde rengarenk çoraplarla yürüdüler

Down sendromuna farkındalık için okul bahçesinde rengarenk çoraplarla yürüdüler

Down sendromuna farkındalık için okul bahçesinde rengarenk çoraplarla yürüdüler

Down sendromuna farkındalık için okul bahçesinde rengarenk çoraplarla yürüdüler

AA / Hakan Firik - Güncel

Down Sendromu, Balıkesir, 21 Mart, Edremit, Güncel, Haberler

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