Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında araçtan atılan şeyleri fark eden ekipler, durdurulan otomobilde 7 kilo 600 gram skunk ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması yaptığı sırada şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.
Kovalamaca sırasında ekipler, araç içerisinden bir şeyler atıldığını fark etti.
Yahyalı Yaylası mevkinde durdurulan otomobildeki E.N, A.O. ve M.A.L. gözaltına alındı.
Kovalamacanın yaşandığı güzergahta arama yapan ekipler, 5 parça halinde 7 kilo 600 gram skunk ele geçirdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.