Dong halkının Büyük Şarkı performansı

Büyük Şarkı'yı söyleyen Dong halkının çeşitli görüntüleri

Etnik Dong halkı, Çin Yeni Yılı'nda tüm dünyadan turistleri karşılamak için Büyük Şarkı'yı söylüyor.

Kam Büyük Korosu şarkısı olarak da bilinen Büyük Şarkı, müzik aletleri ya da şef olmadan sergilenen çoksesli bir halk müziği türü.

Şarkının güzel melodisine, farklı hikayeler, duygular ve öğretici şarkı sözleri eşlik ediyor.

2.500 yıllık geçmişi olan koro eseri, 2009 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildi.

Dong halkının yoğun olarak yaşadığı ilçe olan Sanjiang, Hunan, Guangxi ve Guizhou eyalet ve bölgelerinin birleştiği bir dağlık bölgede bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sanjiang Dong Özerk İlçesi'nden bildiriyor.(XHTV)