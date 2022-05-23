Domuz ile köpekler arasındaki mücadele böyle görüntülendi - Haberler

Domuz ile köpekler arasındaki mücadele böyle görüntülendi
Domuz ile köpekler arasındaki mücadele böyle görüntülendi Elazığ'da aç kaldığı için yerleşim yerine inen domuzu köpekler kovaladı.
Domuz ile köpekler arasındaki mücadele böyle görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'da aç kaldığı için yerleşim yerine inen domuzu köpekler kovaladı. O anlar kameralara yansıdı.
Olay Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan yaban domuzu yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. Bunu gören köpeklerle domuz arasında yaşanan amansız mücadele ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Hayatta kalabilmek için köpeklere direnen domuz köpeklerle baş edemeyeceğini anlayınca kaçtı.
İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel