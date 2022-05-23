Domuz ile köpekler arasındaki mücadele böyle görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Domuz ile köpekler arasındaki mücadele böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Erkan Bay - Güncel
 - Güncelleme:

Domuz ile köpekler arasındaki mücadele böyle görüntülendi Elazığ'da aç kaldığı için yerleşim yerine inen domuzu köpekler kovaladı.

Domuz ile köpekler arasındaki mücadele böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da aç kaldığı için yerleşim yerine inen domuzu köpekler kovaladı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan yaban domuzu yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. Bunu gören köpeklerle domuz arasında yaşanan amansız mücadele ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Hayatta kalabilmek için köpeklere direnen domuz köpeklerle baş edemeyeceğini anlayınca kaçtı.

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

Elazığ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title