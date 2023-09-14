Doktoru rehin alan şahıs adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da eşinin ölümünden ceza alan doktoru silahla rehin alan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Genel Cerrahi Uzm. Dr. Mustafa Erdem, dün nöbetçi olduğu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası önünde aracına binen, Sinop'ta 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Çiğdem Eriş'in kocası G. Eriştarafından silah zoruyla kaçırıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis alarma geçti. Ekipler, doktora ait olan 55 AEB 757 plakalı otomobilin peşine düştü. Araç, Ankara yolunda polis tarafından önü kesilerek durduruldu. Doktor herhangi bir yara olmadan kurtarılırken, G. Eriş ise yaya olarak kaçtı. Şahıs kaçarken de üzerinde bulunan tabancayı düşürdü. Zanlı G. Eriş, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu Atakum ilçesi Balaç mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.