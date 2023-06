Diyetisyen Feride Şimşek Benli: "Yeni Kesilen Etleri 24 Saat Beklettikten Sonra Tüketime Alalım. Çünkü Sert Et Yenildiğinde Sindirim Enzimlerimiz O...

Diyetisyen Feride Şimşek Benli, Kurban Bayramı’nda yeni kesilen etin 24 saat bekletildikten sonra tüketilmesi gerektiğini belirterek “Çünkü hayvan kesilince ölüm katılığı dediğimiz sert kas haline geliyor. O sert et yenildiğinde sindirim enzimlerimiz o eti sindirmeye yetmiyor. Sindirim problemleri ortaya çıkıyor, mide ağrıları yaşarlar. Sabah itibarıyla beslenme düzenlenmesi lazım. Bol yeşillikli, yumurtalı, bir dilim peynirli, domatesli, salatalıklı bir kahvaltı yapılabilir. Ekmek tüketimine bu noktada çok dikkat etmek lazım” dedi. Ayrıca ete erişimi kısıtlı olan yurttaşlara da değinen Benli, “Bitkisel protein var çok güzel kuru baklagillerimiz, bunlara beslenmelerinde yer verebilirler. Bunların içerisine birkaç parça kuşbaşı atsalar dahi onun çok güzel biyoyararlılığını artıracaklardır. Yumurta, peynir bunlar hayvansal proteindir ve et yerine geçer, mutlaka kahvaltılarında yer versinler” diye konuştu.

HABER: MERVE GÜVEN KAMERA: ONUR BİNGÖL

Diyetisyen Feride Şimşek Benli, Kurban Bayramı'nda yeni kesilen etin 24 saat bekletildikten sonra tüketilmesi gerektiğini belirterek "Çünkü hayvan kesilince ölüm katılığı dediğimiz sert kas haline geliyor. O sert et yenildiğinde sindirim enzimlerimiz o eti sindirmeye yetmiyor. Sindirim problemleri ortaya çıkıyor, mide ağrıları yaşarlar. Sabah itibarıyla beslenme düzenlenmesi lazım. Bol yeşillikli, yumurtalı, bir dilim peynirli, domatesli, salatalıklı bir kahvaltı yapılabilir. Ekmek tüketimine bu noktada çok dikkat etmek lazım" dedi. Ayrıca ete erişimi kısıtlı olan yurttaşlara da değinen Benli, "Bitkisel protein var çok güzel kuru baklagillerimiz, bunlara beslenmelerinde yer verebilirler. Bunların içerisine birkaç parça kuşbaşı atsalar dahi onun çok güzel biyoyararlılığını artıracaklardır. Yumurta, peynir bunlar hayvansal proteindir ve et yerine geçer, mutlaka kahvaltılarında yer versinler" diye konuştu.

Diyetisyen Feride Şimşek Benli, bugün başlayan Kurban Bayramı'nda beslenme düzeninin nasıl olması ve nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Şimşek Benli, şunları dile getirdi:

"YENİ KESİLEN ETLERİ 24 SAAT BEKLETTİKTEN SONRA TÜKETİME ALALIM. ÇÜNKÜ SERT ET YENİLDİĞİNDE SİNDİRİM ENZİMLERİMİZ O ETİ SİNDİRMEYE YETMİYOR"

"Kurban Bayramı'nda özellikle kesilen etlerin, biz diyetisyenler deriz ki 24 saat beklettikten sonra tüketime alalım. Çünkü hayvan kesilince ölüm katılığı dediğimiz sert kas haline geliyor. Bunu tükettikleri zaman, hemen oradan bir parça alınır, pişirilir, bu noktada o sert et yenildiğinde sindirim enzimlerimiz o eti sindirmeye yetmiyor. Sindirim problemleri ortaya çıkıyor, mide ağrıları yaşarlar. Ardından mesela maden suyu içerler, yemeğin içinde veya hemen arkasından maden suyu içmemek lazım. Maden suyu alkali bir sıvıdır, bizim midemiz asidiktir, o asidikliği bozmamak için en az 2 saat sonra tüketmelerinde fayda görüyoruz. Eğer 24 saat bekletemiyorlarsa bile akşam yemeğinde et olacak şekilde planlanabilir.

"SABAH İTİBARIYLA BOL YEŞİLLİKLİ BİR BESLENME DÜZENLENMESİ LAZIM"

Sabah itibarıyla beslenme düzenlenmesi lazım. Bol yeşillikli, yumurtalı, bir dilim peynirli, domatesli, salatalıklı bir kahvaltı yapılabilir. Ekmek tüketimine bu noktada çok dikkat etmek lazım. 4 tane sarmanın bir dilim ekmek olduğunu bilelim, bir dilim böreğin iki dilim ekmek olduğunu bilelim, kahvaltıda ekmek tüketmeyelim, akşam et tüketiyorsak yanına ekmek tüketmeden bol limonlu salatayla, o C vitamini çünkü, etin de demirinden çok güzel şekilde vücudumuza biyoyararlılığı artacaktır. Bu şekilde yaparlarsa çok da güzel sindirirler, sıkıntı da yaşamazlar.

"ET TÜKETİMİ SINIRLI OLANLAR, BİTKİSEL VE HAYVANSAL PROTEİNLERE MUTLAKA BESLENMELERİNDE YER VERSİNLER"

Et tüketimi sınırlı olan veya ulaşımı sınırlı olan insanlar var, ülkemizin durumu da malum. Kurbanlar kesiliyor, evlere etler giriyor veya biz diyetlerde ne yazıyoruz, haftada iki gün veya en azından bir gün kırmızı et tüketimi olsun diyoruz. Ulaşamayan insanlar var maalesef, bu insanlarda da protein eksikliği olmasın istiyoruz. Bitkisel protein var çok güzel kuru baklagillerimiz, bunlara beslenmelerinde yer verebilirler. Bunların içerisine birkaç parça kuşbaşı atsalar dahi onun çok güzel biyoyararlılığını artıracaklardır. Gerçekten besleyici değeri de yükselecektir. Yumurta, peynir bunlar hayvansal proteindir ve et yerine geçer, mutlaka kahvaltılarında yer versinler.

"YEMEKTEN YARIM SAAT ÖNCE SU İÇMEYİ BİTİRSİNLER YEMEKTEN YARIM SAAT SONRA SU İÇMEYE BAŞLASINLAR Kİ YEDİKLERİ YEMEĞİ RAHAT BİR ŞEKİLDE SİNDİRSİNLER"

Yaz ayları geldi, terlemeyle birlikte vücutta elektrolit kaybı oluyor. Başımız çok sık ağrıyabiliyor, kaslarımıza kramplar çok kolay girebiliyor. Bu noktada 2-2,5 litrenin altında su tüketimini önermiyoruz. Mutlaka 2,5 litre içsinler istiyoruz. Spor yapanlar çok daha fazla içsinler diyoruz, özellikle erkeklerin kas oranları yüksek olduğu için kadınlara göre biraz daha sıvı oranları yüksek olması gerekiyor, yani su ihtiyaçları çok daha fazla oluyor bu yüzden en azından erkekler için 3 litre kadar içsin ardından, 4 litreye çıkmalarına gerek yok. Fazla su da vücudumuzun istemediği bir şey. Yemek esnasında su içmesinler; yemekten yarım saat önce su içmeyi bitirsinler yemekten yarım saat sonra su içmeye başlasınlar ki sindirim enzimleri seyrelmesin, yedikleri yemeği rahat bir şekilde sindirsinler.

"30-40 DAKİKAYLA METABOLİZMA ÇALIŞMIYOR YÜRÜYÜŞLERDE ÖZELLİKLE. EN AZINDAN 1-1,5 SAAT KADAR YÜRÜYÜŞ YAPSINLAR"

Biz toplum olarak hareketsiziz de yani yürümeye üşenme, mutlaka asansör kullanma, bir yere giderken mutlaka araba kullanma var. Bu noktada bayram bunun için güzel bir avantaj. Ziyaretlerimize yürüyerek gidelim mutlaka hareketlerimizi yapalım. Artık 30-40 dakikayla metabolizma çalışmıyor yürüyüşlerde özellikle. En azından 1-1,5 saat kadar, eğer ki bir sıkıntıları yoksa yürüyüş yapsınlar istiyoruz. Mutlaka sindirdikten sonra yemeği yani en az 2-2,5 saat sonra yürüyüşe çıksınlar veya aç yapsınlar."