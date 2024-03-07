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Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Batman'da 7 Bin 500 Kişiye Her Gün İftar Verilecek

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Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ramazanda Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Batman'da aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 7 bin 500 kişiye her gün iftar verilecek.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ramazanda Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Batman'da aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 7 bin 500 kişiye her gün iftar verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 2022'de 25 ilde başlatılan ve 2023'te 81 ilde bir gün olarak düzenlenen iftar organizasyonu, bu yıl 81 ilde ramazan boyunca her gün olacak şekilde genişletildi.

Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, AA muhabirine, sorumluluk sahalarındaki Bingöl, Diyarbakır, Batman ve Mardin'de belirlenen mekanlarda ramazan ayında her gün iftar vereceklerini söyledi.

Bingöl Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesinde eğitim gören 3 biner öğrenciye, Mardin'deki Sultan Şeyh Musa Cami ve Külliyesi, Diyarbakır ve Batman'da 500'er kişi olmak üzere ramazan ayı boyunca belirlenen mekanlarda her gün 7 bin 500 kişiyi sofralarda bir araya getireceklerini kaydeden Demir, 4 ilde 5 farklı mekanda iftar organizasyonu düzenleyeceklerini bildirdi.

Demir, "İftara genç, çocuk, yaşlı, öğrenci, tüm kesimleri davet ediyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi de bu organizasyonumuza davet ettik. Bingöl ve Mardin üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerimize ramazanda iftar yemeği vereceğiz. Bu organizasyonlarda öğrencilerimizle bir araya gelmek, onlarla tanışmak ve iftar sofralarımızı paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

İhtiyaç sahiplerine yemek vermenin dışında, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek paylaşma ve dayanışma ruhunu sürdürmeyi hedeflediğini dile getiren Demir, ramazan ayının bu özel atmosferinde farklı kesimden insanları aynı sofrada buluşturarak birlik ve beraberlik duygusunu pekiştireceklerini belirtti.

Demir, "Bu vakıf kültürünün bize bıraktığı mirası, paylaşmanın ve yardımlaşmanın zenginliğini gelecek nesillere aktarmak önemli." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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