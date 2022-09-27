Diyarbakır haberi: DBB Genel Sekreteri Çiftçi, Bismil'de devam eden çalışmaları denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bismil ilçesinde yapımı süren çalışmaları denetledi.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de vatandaşların güvenli ve konforlu bir ulaşım ağından yararlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çiftçi, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince ile ilçede devam eden çalışmalarla ilgili denetimde bulundu, birim amirlerinden çalışmalarla hakkında bilgi aldı.

Ardından İstasyon Caddesi ve Dumplupınar Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışmalarını kontrol eden Çiftçi, ilçe merkezinde Büyükşehir Belediyesi ve Bismil Belediyesi iş birliğiyle 50 bin ton, yaklaşık 22 kilometre sıcak asfalt çalışması başladığını belirterek, "İlçe tarihindeki en büyük asfalt serimini gerçekleştiriyoruz. Bismil'e hayırlı olsun." dedi.