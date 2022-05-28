Diyarbakır'dan Van'a getirdiği tarihi eserleri satarken yakalandı - Haberler

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Diyarbakır'dan Van'a getirdiği tarihi eserleri satarken yakalandı

AA - Mesut Varol - Güncel
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Diyarbakır'dan Van'a getirdiği tarihi eserleri satarken yakalandı

Diyarbakır'dan getirdiği tarihi eserleri Van'da satmaya çalışan şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır'dan getirdiği tarihi eserleri Van'da satmaya çalışan şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam etti.

Şüpheli V.O'nun Diyarbakır'da arazide bulduğu Urartu dönemine ait tarihi eserleri Van'a satmak için getireceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, Gürpınar-Gevaş kara yolunda bekleyen ve şüpheli hareketler sergileyen V.O'nun üzerinde yaptığı aramada, 2 insan ve 1 hayvan figürlü tarihi eser ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı, tarihi eserler Van Müzesine teslim edildi.

AA / Mesut Varol - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı Münir Karaloğlu Diyarbakır Jandarma Güncel Haberler

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