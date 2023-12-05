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Diyarbakır'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Aileden 1 Kişi Hayatını Kaybetti

5 Aralık 2023 19:27 Son Güncelleme: 19:28 Abone Ol

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi tedavi altına alındı. İzzetin Ç. (80) ve eşi Remziye Ç'den (67) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İzzettin Ç'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Remziye Ç. ve 2 torunu hastaneye kaldırıldı.