Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Peyas Mahallesi'nde, Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Mücadele Derneği Diyarbakır İl Başkanlığı'na gelen bir grup ile dernekte bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, A.G.N. (22) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavga sırasında bazı kurşunların dernekteki camlara isabet ettiği görüldü.

Polis, kavgaya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.