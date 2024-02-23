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Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Duru Mahallesi'ndeki petrol kuyusunda meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Patlama sonucunda ayrıca bir otomobilin de devrildiği ve 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde petrol kuyusunda meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Silvan'ın Duru Mahallesi'ndeki "Duru-1" petrol kuyusunda çalışma yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, işçilerden İhsan Tunar (34) hayatını kaybetti, Veysel Sert (44) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi, ambulansla kaldırıldığı Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Öte yandan patlamayı öğrenerek olay yerine gitmeye çalışan, hayatını kaybeden işçi İhsan Tunar'ın yakınlarının bulunduğu Ş.T'nin kullandığı 38 AFU 743 plakalı otomobil, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 64. kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücünün de bulunduğu 3 kişi yaralandı. Yaralılar Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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