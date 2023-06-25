Diyarbakır'da Minibüs Menfeze Çarptı: 9 Yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi ile Ergani ilçesi arasında seyir halinde olan bir yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak inşaat halindeki menfeze çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da Çermik Ergani kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak menfeze çarpan yolcu minibüsündeki 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Çermik Ergani kara yolunda meydana geldi. Çermik ilçesinden Ergani ilçesine seyir halinde olan A.Ş. yönetimindeki 21 AAU 997 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak inşaat halindeki menfeze çarptı. Kazada A.Ş. ile birlikte toplam 9 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çermik ve Ergani devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.