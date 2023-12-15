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Diyarbakır'da kadının evde ölümüyle ilgili şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

15 Aralık 2023 20:56 Güncelleme: 20:58 Abone Ol

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadının evde başına kurşun isabet etmesi sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurşunun evin dışından ateşlenen silahtan çıktığını belirleyerek 16 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına almıştı.