Diyarbakır'da hamama giden aile kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hamama giden aile, Başarı Mahallesi'nde plakası öğrenilmeyen otomobilin takla atması sonucu kaza geçirdi. 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da hamama giden aile kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobil takla attı. Hamama giden 6 kişiden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Çermik'e bağlı Akkoyunlu köyünden ilçe merkezine hamama giden aile, Başarı Mahallesi'nde plakası öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkaraka takla attı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetti sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobilde bulunan 6 kişiden Mehmetcan G. ve Emircan G.nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.