Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 9 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç şarampole devrildi ve 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Ahmet Z. yönetimindeki 42 ELH 99 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı kırsal Küçükakören Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Araçtakilerin Hani ilçesinden Dicle ilçesine düğüne gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.