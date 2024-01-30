Diyarbakır'da avukat cinayeti davasında tanık yalan beyanını itiraf etti

DİYARBAKIR'da avukat Armanç Arkaş'ı (28) öldürülmesine ilişkin davada tanık olarak dinlenen Tuğba K., yalan beyanda bulunduğunu dilekçe ile itiraf etti. Tutuklu sanık Abdurrahman Doğan'ın fazla ceza alması için avukat Ö.Ş. tarafından tehdit edildiğini iddia eden Tuğba K., "Adamın müebbet hapis cezası aldığını Ö.Ş. bana söylediğinden beri günlerdir uyuyamıyorum, vicdan azabı çekiyorum" dedi.

? Abdurrahman Doğan ile bir arkadaşı, 22 Haziran 2019'da bir eğlence merkezine gitti. Burada, 2 arkadaş ile mekan sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyünce taraflar, mekanın önüne çıktı. Bu sırada 2 kişinin kendisine silah çektiğini söyleyen Doğan, otomobilinden tabancasını aldı. İddiaya göre; çevredekiler, Doğan'ın elinden silahını almak istedi, arbede çıktı. Arbedede Doğan'ın tabancası ateş aldı. Bu sırada açılan ateşte Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Armanç Arkaş, ağır yaralandı. Arkaş hastanede hayatını kaybetti, Abdurrahman Doğan tutuklandı.

Abdurrahman Doğan hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemi ile iddianame hazırlandı. İddianame, 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Yargılama sonunda Doğan 'olası kastla adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Karar, istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf da kararı bozup, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

İKİNCİ YARGILAMADA YENİ TANIK

13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2022'de yeniden görülen davanın dosyasına yeni bir tanık eklendi. Tanık Tuğba K., ifadesinde, olayın yaşandığı kafenin karşısında oturduğunu belirterek, "Ertesi gün seyahate çıkacağım için kafenin bahçesine bakan yatak odamda eşyalarımı toparlıyordum. Bu sırada gürültüler duydum. Bir kadın 'Bozo yapma, Bozo yapma' diye feryat ediyordu. Kısa bir süre sonra 1 el silah sesi duydum. Dışarıya baktığımda genç bir adam yerde yatıyordu. Saldırgan tavırlı bir kişi ise kollarına girmiş 3 kişi tarafından siyah bir arabaya bindirilmeye çalışılıyordu. Bu şahsın diğerlerine hitaben 'Bırakın beni, bırakın beni, bir tane daha' sözlerini duydum. Bu şahıs, hırsını alamamış gibi duruyordu" dedi. İkinci yargılamanın sonunda Abdurrahman Doğan, bu kez 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

MAHKEMEYE DİLEKÇE YAZDI

İstinaf ve Yargıtay'ın onaması ile Doğan'ın müebbet hapis cezası kesinleşirken, tanık Tuğba K.'nin 10 Ocak 2024'te yargılamanın yapıldığı 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe yazdığı ortaya çıktı. Dilekçede Tuğba K., şunları anlattı:

"Daha önce verdiğim ifademle ilgili vicdanen rahatsız olduğum için bu dilekçeyi yazma gereğini duyuyorum. Hakkında ifade ve şahitlik ettiğim Abdurrahman Doğan ile ilgili psikolojikman kendimi rahatsız hissettiğim için mahkemenin olduğu tarihte bazı baskı ve tehditten dolayı gerçek ifademi veremedim. Olaydan önceki dönemde Ö.Ş. ile yakinen ilişkimiz vardı. Şahitlik yapmam hususunda kendisiyle ilişkim olduğunu, beraber çekilmiş özel görüntülerimizi imam nikahlı eşim V.S.'ye ve sosyal medyaya atacağını söyleyerek, beni tehdit ederek zorladı. Ben görüntülerimi paylaşmasın diye korkudan onun istediği şekilde ifade verdim. Adamın müebbet hapis cezası aldığını Ö.Ş. bana söylediğinden beri günlerdir uyuyamıyorum, vicdan azabı çekiyorum. Daha önce vermiş olduğum ve daha önce şahitlik etmiş olduğum bu davanın doğru olmadığını beyan ederek tekrar asıl gerçek ifademin alınmasını istiyorum. Ö.Ş., bana ilk mahkemenin verdiği cezanın az olduğunu söyleyip daha fazla cezayı alması için elinden geleni yapacağını, tanıdıklarının olduğunu söyleyip 'en ağır cezayı aldıracağım' dedi. Ö.Ş., evimin olay yerine yakın olduğunu söyleyip olayla ilgili şahitlik etmem için zorladı. Ben olayın olduğu gece evde olup ama net görmediğimi söylediğim halde, 'sen bu olaya şahitlik edeceksin ve benden haber bekleyeceksin' dedi. Nasıl ifade vermem gerektiği konusunda 2 gün boyunca kendi evinde şantajla tutup beni bu ifadeyi vermeye zorladı. Ben de özel görüntülerimi yayınlamasın, paylaşmasın, diye bu ifadeyi verdim. Çünkü çok korkmuştum."

Tuğba K. ayrıca kendisini yalancı şahitliğe zorladığını iddia ettiği avukat Ö.Ş. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.