Diyarbakır'da arazi kavgası: 9 ölü

Diyarbakır Valiliği, Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan arazi kavgasında ölü sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bismil ilçesi Serçeler Mahallesi'nde iki aile arasında, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığına dayalı husumet nedeniyle bu sabah silahlı kavga meydana geldiği belirtildi.

Olayda; O.T., S.T., H.T., M.C.T. ile M.E.A., S.A., M.A., Y.A., Ö.A. adlı vatandaşların hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, "Olayda yaralanan M.A. ve A.A. adlı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Olaya karıştığı değerlendirilen bir araç ve içindekilerin yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiş olup, güvenlik güçlerimizce karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştır" denildi. - DİYARBAKIR