Diyarbakır'da adliye çevresinde silah ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da husumetli ailelerin mahkemesi olduğu günlerde güvenliği üst seviyeye çıkaran polis, adliye çevresinde yapılan kontrollerde 4 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirdi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da husumetli ailelerin mahkemesi olduğu günlerde güvenliği üst seviyeye çıkaran polis, bir günde adliye çevresindeki kontrollerde 4 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır Adliyesi'nde husumetli ailelerin mahkemelerinin görüldüğü günlerde güvenliği üst seviyeye çıkararak, olası olayların önüne geçmeye çalışıyor. 2 gün önce ekipler, husumetli iki ailenin mahkemesi olduğu gün, adliye çevresinde yine önlemleri artırdı. Şüpheli gördükleri kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparak üst araması yaptı. Yapılan kontrolde 4 şüphelinin üzerinde 4 tabanca ve 1 şüphelinin aracında da 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA)