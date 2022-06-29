Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kursuyla sınava hazırlandılar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kurs ile engelliler, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ( Ekpss ) hazırlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın engelli bireylere istihdam sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla açtığı ücretsiz kurslara katılan engelli bireyler kurslar sayesinde hayatlarına yön veriyor.

Bu kapsamda orta öğretim ve ön lisans mezunu engelli bireyleri gelecek hayallerini gerçekleştirmek için açtığı ücretsiz EKPSS kursuna katılanlar, düzenlenen sınavda yüksek not almanın sevincini yaşıyor.

Eğitmen Ümit Kartay, kursta engelli bireylere sınav için yardımda bulunduklarını, eksiklerini giderme adına öğrencilerle birlikte çalıştıklarını aktardı.

Kartay, "Kurs iki yılda bir düzenleniyor ve yaklaşık 6 ay sürüyor. Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık ve birçok arkadaşımız sınavda iyi notlar aldı." ifadelerini kullandı.

Kurstan yararlanan Enver Karakaş da kursun kendisi için faydalı olduğunu ve kurs boyunca da keyifli vakit geçirdiğini anlattı.

Sınavda 87 puan aldığını bildiren Karakaş, "Sınav stresini burada çok iyi yönettim. Burada aldığım destekle sınavım çok rahat geçti. Hedefim memur olmak." dedi.

Mervan Ekinci ise kurs sayesinde sınavım güzel geçtiğini, bilgisayar öğretmeni olmak istediğini bildirdi.

Hayalinin öğretmenlik olduğunu, sınavının iyi geçtiğini ifade eden Yusuf Korkmaz da, katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.