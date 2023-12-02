Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan Komedi Mola 7. bölümü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Komedi Mola'nın 7. bölümünü izleyicilerle buluşturdu. Oyun her cuma günü Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (DBŞT) yeni oyunu Komedi Mola'nın 7. bölümü izleyiciyle buluştu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatroları, her hafta farklı skeçlerden oluşacak yeni oyuna Komedi Mola 7. bölümüyle devam ediyor.

İki Türkçe ve iki Kürtçe skeçten oluşan oyunun Genel Sanat Yönetmenliğini Handan Ekici, yönetmenliğini ise Erdal Ayna yapıyor.

Oyun, her cuma günü saat 20.00'de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde izleyiciyle buluşmaya devam edecek.