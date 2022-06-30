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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çiftçi, çalışmaları inceledi

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çiftçi, çalışmaları inceledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, kentte devam eden çalışmaları denetledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, kentte devam eden çalışmaları denetledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakırlıların aileleriyle hoşça vakit geçirmelerini sağlamak ve dinlenme alanı oluşturmak amacıyla yeşil alanlar yapma ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Genel Sekreter Abdullah Çiftçi, Genel Sekreter Yardımcısı Ensari Erden ile yenileme çalışmaları Büyükşehir Belediyesince yapılan Devegeçidi Mehmet Recai Kutan piknik alanını inceledi.

Çiftçi, hemşerilerinin beklentilerini karşılayacak bir çalışma yürüttüğünü belirterek, " Diyarbakır'ımıza yeni bir sosyal yaşam alanı daha kazandırıyoruz." dedi.

Daha sonra Yenişehir fidanlık alanındaki çalışmaları denetleyen Çiftçi, alanda yüzme havuzundan biniciliğe, spor tesislerinden piknik alanlarına kadar Diyarbakırlıların tüm beklentilerini karşılayacak donatıların olacağını belirtti.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca yapımı süren Urfa Yolu Yoncalı Kavşakta süren çalışmaları inceleyen Çiftçi, ardından Yol Yapım Altyapı Daire Başkanlığının çalışmalarını denetledi.

4. Oto Sanayi, Terkan Caddesi, eski Mardin yolu şantiyesinde incelemelerini yapan Çiftçi, Diyarbakır'ın hizmetinde olduklarını kaydetti.

AA / Osman Bilgin - Güncel

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