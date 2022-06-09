DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: "Zerzevan Kalesi, medeniyet ve kültür hazinemizin en nadide örneklerinden biri" - Haberler

DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: "Zerzevan Kalesi, medeniyet ve kültür hazinemizin en nadide örneklerinden biri"
AA - Aziz Aslan - Güncel
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TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal'ın konuşması Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç'un konuşması Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın konuşması Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye...
TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal'ın konuşması
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç'un konuşması
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın konuşması
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun konuşması
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye gelişi
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) destek ve katkı verdiği 2022 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği TÜBİTAK'ın koordinasyonunda başladı.(1)
AA / Aziz Aslan - Güncel