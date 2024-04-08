Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Diyarbakır Anneleri Ramazan Bayramı'nda Evlatlarına Kavuşmak İstiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Ramazan Bayramı'nda evlatlarına kavuşmak istiyor.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1680'inci güne ulaştı.

49 ailenin evladına kavuştuğu oturma eylemini aynı ümitle sürdüren aileler, eski HDP il binası önünde ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişine devam ediyor.

Yaz kış, salgın, ramazan demeden evlat nöbetini sürdüren aileler, Ramazan Bayramı'nı evlatları ile bir arada geçirmek istiyor.

"Bayramda artık sevinç gözyaşları dökmek istiyorum"

Annelerden Ayten Elhaman, AA muhabirine, evlatlarının ellerinden alındığını söyledi.

Evladından ayrı her bayramın buruk geçtiğini ifade eden Elhaman, "Oğlum, 7 bayramı sensiz geçiriyorum. Sana hasret kaldım. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Bayramda artık sevinç gözyaşları dökmek istiyorum. Her gün gözüm kapıda, pencerede. Senin yerin orası değil. Kaç gel, seni bekliyorum." dedi.

"Gel, bayramı beraber geçirelim"

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir de ramazan ayında da evlatları için mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.

Yıllardır oğluna hasret kaldığını dile getiren Demir, "10 bayramı oğlumdan ayrı geçiriyorum. Oğlum gel, bayramı seninle geçirelim. Aziz seni çok özledim. Kardeşlerin seni çok özlemiş oğlum." diye konuştu.

"Oğlum teslim olsaydı o zaman bayramı yaşayacaktım"

Bedriye Uslu da bayramı hasret kaldığı oğlu Mahmut ile geçirmek istediğini kaydetti.

"27 bayramı Mahmut'suz geçiriyorum. Oğlum güvenlik güçlerimize teslim olsaydı o zaman bayramı yaşayacaktım. Ne gecemiz ne gündüzümüz var. Kolumuz, kanadımız kırık, bayramımız buruk geçiyor." diyen Uslu, her bayram acılarının daha da tazelendiğini ifade etti.

"Gel artık sensiz bayram geçmiyor"

Evladı için oturma eylemi yapan Baba Ömer Tokay ise oğlu Mehmet'e kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini söyledi.

Tokay, şöyle dedi:

"27 bayramı çocuğumdan ayrı, buruk geçiriyorum. Herkes seni özlemiş oğlum, neredeysen gel. Gel emniyet güçlerimize teslim ol. Gel artık sensiz bayram geçmiyor."

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Diyarbakır Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Güneş Tutulması saat kaçta? 8 NİSAN Güneş Tutulması ne zaman başlayacak, etkileri neler? Gökhan Zeybek kimdir? Halk Tv konuğu Gökhan Zeybek kaç yaşında, nereli? Gökhan Zeybek biyografisi! Bankalar bugün açık mı? 8-9 Nisan Bankalar çalışıyor mu? Bankaların mesai saatleri! Nuri Alço yaşıyor mu? Nuri Alço'ya ne oldu, son durumu ne? A101 AKTÜEL KATALOĞU 8-11 NİSAN | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar neden kavga etti? Rasim Ozan, Ahmet Çakar'a ne dedi, olay ne? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8-10 NİSAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanlığına aday olmayacak mı? İyi Parti'de Meral Akşener dönemi bitti mi? Meral Akşener istifa mı etti? Süper Kupa maçına Wanda Nara yorumu! Wanda Nara Fenerbahçelilere ne dedi? Wanda'nın paylaşımı neden gündem oldu? Bayramda bankalar açık mı? Ramazan Bayramı'nda BORSA açık mı? Eczane, noter, kargo firmaları bayramda çalışacak mı? SÜPER KUPA maçı sonrası Fenerbahçe ne ceza alacak? Fenerbahçe ceza alacak mı? Son sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı hangi gün? Yargı dizisi final mi yapacak? Yargı finali ne zaman, kaçıncı bölümde olacak? Müge Anlı CANLI İZLE! 8 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da 2. potaya kim girdi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title